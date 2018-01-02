Продолжает расследование дела Ноздровской

Тело Ноздровской было обнаружено первого января в одном из лесов Киевской области. Женщина была полностью обнажена. Правозащитница успешно выиграла дело о ДТП, в котором погибла ее сестра. Примечательно, что за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда Дмитрий Россошанский. Полиция планирует провести допрос последнего. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых мужчин, которых доставили в участок и провели допрос с использованием полиграфа.

Напомним, что юриста Ирану Ноздровскую начали искать еще 29 декабря, ее труп нашли только утром первого января. Ее смерть, вероятно связана с ее профессиональной деятельностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине начал работу Верховный суд Украины.