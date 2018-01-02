После новогодних праздников образовалось столичное "кладбище" елей и сосен - ФОТО

Соответствующие фото опубликовали жители столицы на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что по всей окружной разбросано по 500 сосен и елей - не меньше.

Снимки прокомментировали многие пользователи сети. Свое возмущение никто не скрывает, людей возмутило "зверское" поведение.

Как отметили пользователи сецсетей, это не единственное место где разбросаны деревья, аналогичная ситуация возле метро Минская.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",киевские вандалы массово вырубают маленькие елки в парках, для собственной выгоды. Как отметили в ведомстве, с начала года работниками коммунальных служб было посажено 3,5 тыс. сосен и елей. А незаконно вырубили уже 100, что на 44 дерева больше, чем в прошлом году.