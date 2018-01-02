14:56 02.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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После бурного празднования Нового года Софийская площадь превратилась в гору мусора – ФОТО

После встречи Нового года возле главной елки страны на Софийской площади люди оставили после себя кучи мусора. Именно тут проходили главные торжества ночи.

После бурного празднования Нового года Софийская площадь превратилась в гору мусора – ФОТО

Как отмечают украинские СМИ, тротуары и клумбы усыпали пустыми бутылками из-под различных алкогольных напоев.

Так, центральная площадь столицы превратилась в свалку после встречи новогодних праздников. На территории валялись остатки многочисленных салютов, хлопушек, гирлянд и оберток.

Но главную опасность для пешеходов представляли разбитые бутылки. Коммунальщики не стали ждать утра и после того, как люди разошлись, сразу же приступили к работе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве вдоль Окружной дороги образовалос "кладбище" молодых елей и сосен. Отмечается, что по всей окружной разбросано по 500 сосен и елей - не меньше.

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