После бурного празднования Нового года Софийская площадь превратилась в гору мусора – ФОТО

Как отмечают украинские СМИ, тротуары и клумбы усыпали пустыми бутылками из-под различных алкогольных напоев.

Так, центральная площадь столицы превратилась в свалку после встречи новогодних праздников. На территории валялись остатки многочисленных салютов, хлопушек, гирлянд и оберток.

Но главную опасность для пешеходов представляли разбитые бутылки. Коммунальщики не стали ждать утра и после того, как люди разошлись, сразу же приступили к работе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве вдоль Окружной дороги образовалос "кладбище" молодых елей и сосен. Отмечается, что по всей окружной разбросано по 500 сосен и елей - не меньше.