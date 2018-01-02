Под Киевом легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе.

Возле села Путровка водитель легкового автомобиля наехал на мужчину, которые перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Скорая помощь не смогла спасти нарушителя.

На данный момент полиция устанавливает причина аварии, а также выясняет личность погибшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 декабря, на окружной дороге Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибло три человека. Еще по меньшей мере двое получили травмы различной степени тяжести.