07:15 02.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом легковушка насмерть сбила пешехода

Под Киевом в понедельник вечером, 1 января, автомобиль сбил пешехода-нарушителя.

Под Киевом легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе.

Возле села Путровка водитель легкового автомобиля наехал на мужчину, которые перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Скорая помощь не смогла спасти нарушителя.

На данный момент полиция устанавливает причина аварии, а также выясняет личность погибшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 декабря, на окружной дороге Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибло три человека. Еще по меньшей мере двое получили травмы различной степени тяжести.

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