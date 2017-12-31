В Сирии совершено нападение на лагерь беженцев

По предварительным данным, усиленный огонь велся по поселку Хараста и по лагерю беженцев Аль-Вафедин. В результате обстрелов погиб один сириец, еще несколько человек были госпитализированы. Практически все временные постройки беженцев были полностью уничтоженными. Примечательно, что восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, которая находится под охраной войск России, Турции и Ирана. Однако террористы проигнорировали этот факт. Коалиция пообещала отомстить за нарушенный порядок и огонь по гражданским лицам.

Кроме того, в Дамаска обеспокоены тем ущербом, который был нанесен государственным муниципалитетам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из Восточной Гуты вывезли 29 больных в критическом состоянии из-за постоянных обстрелов.