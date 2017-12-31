08:00 31.12.2017 | Общество | Новости
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В России задержаны организаторы теракте в Петербурге

 Федеральная служба безопасности России провели операцию по захвату исполнителей и организаторов теракта в супермаркете в городе Петербург.

В России задержаны организаторы теракте в Петербурге

Об этом передает РИА "Новости".

Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ, также задержан и возможный организатор террористической акции. В службе имена и личности подозреваемых покамест не разглашаются, так как это может помешать следственным действиям. Напомним, что в результате теракта в супермаркете "Перекресток" пострадало 18 человек, пятерых из них доставили в реанимационное отделение центрального госпиталя в Петербурге. 

Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация, запрещенная во всех странах мира "Исламское государство". Интересным является тот факт, что в России проживает наиболее многочисленная мусульманская диаспора, в том числе 25 процентов из них составляют выходцы из региона Кавказа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент России назвал взрыв в Петербурге терактом.

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