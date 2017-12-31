02:00 31.12.2017 | Общество | Новости
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В Ракке жители наткнулись на массовые захоронения

В сирийской провинции Ракка жители наткнулись на два массовых захоронения с гражданскими лицами и сирийскими военнопленными.

В Ракке жители наткнулись на массовые захоронения

Об этом сообщает AFP.

Захоронение было обнаружено сегодня, 30 декабря на севере поселка Аль-Ваве. На месте могилы было обнаружено множество трупов сирийских военных и гражданского населения. Военные подтвердили, что идентификация тел погибших свидетельствует о насильственной смерти людей от рук террористов "Исламского государства". Сейчас армия Сирии взяла под полный контроль город Аль-Букемаль. Это последний большой фортпост боевиков халифата.

Напомним, что ранее правительство Ирака полностью освободило свои территории от ИГИЛовцев, небольшие стычки с военными продолжаются на ирако-сирийской границе, однако основная часть боевиков была ликвидирована или взята в плен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что окончательная победа на " Исламским государством" еще далека от действительности.

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