13:49 31.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области горел ресторан

 В Киевской области горел ресторанный комплекс. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Киевской области горел ресторан

Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт". На место происшествия прибыло шесть единиц пожарной техники и 29 человек личного состава пожарной службы. По прибытии на место возгорания выяснилось, что огнем объята крыша одного из корпусов ресторана площадью в 150 кв метров. Бригаде пожарных понадобилось 15 минут, чтобы локализировать пожар и 10 минут, чтобы потушить источник возгорания. Все сорудники и посетители ресторана были эвакуированы в течении пяти минут.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сам комплекс временно закрыт для проведения ремонтных работ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве горели МАФы около автостанции Выдубичи.

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