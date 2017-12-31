На Донбассе опять неспокойно

Так, активные обстрелы продолжатся в прифронтовой зоне и на линии разграничения. Бойцов Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных 120-мм пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Павлополя боевики обстреляли позиции украинских военных с минометов и гранатометов. За минувшие сутки никто из украинских солдат не пострадал, информации среди потерь в рядах террористов нет. Все нарушения режима соблюдения тишины были зафиксированы на Донецком направлении.

В районе Приазовья враг четыре раза нарушал оговоренное ранее перемирие. Украинские защитники ответный огонь не открывали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков.