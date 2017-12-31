15:23 31.12.2017 | Происшествия | Новости
100183159:roman

Южная Корея продолжает "вылавливать" северокорейских перевозчиков бензина

Южная Корея за последние три дня задержала уже два судна, которые пытались переправить бензин в КНДР. Об этом передает DW.

Южная Корея продолжает

Сообщается, что на танкере находился груз с нефтепродуктами, который перевозился на судне Панамы. На танкере работают китайцы и граждане Мьянмы. Капитан судна уверяет, что поставлял бензин в Японию, но ошибся с акваторией дозволеного пересечения маршрута. Ранее пограничники Южной Кореи выловили еще одну судно, которое следовало в направлении юго-восточной Азии. С судна пограничники перекачали 600 тонн бензина на северокорейское судно. Танкер якобы должен был доставить бензин на Тайвань.

Участившиеся случаи нелегальной перевозки бензина в КНДР связывают с санкциями, которые Совбез наложил на страну. Нехватка топлива может подорвать экономику Северной Кореи и вынудить ее руководство отказаться от разработки ядерного оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно КНДР жестко осудила санкции ООН.

Поделиться
Читайте также:
 
Киевский бюджет увеличился в два раза, - Кличко Украина в ближайшие годы сможет стать развитой страной в лоне европейской семьи, - Гройсман В Киевской области горел ресторан Джамала подвела итоги за 2017 год - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив