В Нежинском детсаде отравились дети

Об этом собщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отметим, что сейчас проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств заболевания детей и состояния выполнения работниками дошкольного учреждения предусмотренных законом обязанностей по охране жизни воспитанников.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 240 часов, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Коновальца во Львове, три человека отравились угарным газом. В частности, после отравления всех их в состоянии легкой и средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.