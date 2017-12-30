В Кропивницком произошла авария

По предварительной информации патрульных, виновником индидента был водитель французского Ситроена, который выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Ланос. В результате ДТП травмы получили оба водителя, супруга шофера Ланоса и ее трехгодовалый ребенок, которого госпитализировали в реанимационное отделение. Правоохранители провели анализ крови водителя Ситроена. Уровень алкоголя в его крови превышает допустимую норму.

На данный момент состояние обеих пассажиров Ланоса стабильно. Лихачу на Ситроене грозит огромный денежный штраф и лишение водительских прав на 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кропивницком три аварии произошли из-за прорыва трубы.