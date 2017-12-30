07:00 30.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183087:roman

В Кропивницком произошла авария

Сегодня, 29 декабря в Кропивницком на улице Степана Кравчинского иномарка попала в аварию. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого.

В Кропивницком произошла авария

По предварительной информации патрульных, виновником индидента был водитель французского Ситроена, который выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Ланос. В результате ДТП травмы получили оба водителя, супруга шофера Ланоса и ее трехгодовалый ребенок, которого госпитализировали в реанимационное отделение. Правоохранители провели анализ крови водителя Ситроена. Уровень алкоголя в его крови превышает допустимую норму.

На данный момент состояние обеих пассажиров Ланоса стабильно. Лихачу на Ситроене грозит огромный денежный штраф и лишение водительских прав на 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Кропивницком три аварии произошли из-за прорыва трубы.

Поделиться
Читайте также:
 
Монтелла возглавил испанскую "Севилью" В Киеве опять горят МАФы Роналдо стал лучшим футболистом 2017 года В ГПСУ рассказали о планах по реформам погранведомства
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив