В Харькове в заложниках находятся сотрудники "Укрпочты"

Сообщается, что на место происшествия уже выехали несколько нарядов полиции и Нацгвардии, само здание "Укрпочты" огородили лентой, а помещение взято в оцепление. Неизвестный покамест не ставит своих условий и не объясняет причину захвата здания, однако он утверждает, что к его телу прикреплена взрывчатка и он готов ее активировать в любую минуту. На месте находятся автомобили полиции, подтягивается наряд КОРДа.

Ситуация на данный момент находится под контролем, преступник не угрожает сотрудникам "Укрпочты", все они находятся в одном помещении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харькове в результате ДТП погибли трое человек.