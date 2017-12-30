17:31 30.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове в заложниках находятся сотрудники "Укрпочты"

В Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты". Об этом подтвердил представитель Национальнальной полиции Украины Ярослав Тракало.

В Харькове в заложниках находятся сотрудники

Сообщается, что на место происшествия уже выехали несколько нарядов полиции и Нацгвардии, само здание "Укрпочты" огородили лентой, а помещение взято в оцепление. Неизвестный покамест не ставит своих условий и не объясняет причину захвата здания, однако он утверждает, что к его телу прикреплена взрывчатка и он готов ее активировать в любую минуту. На месте находятся автомобили полиции, подтягивается наряд КОРДа. 

Ситуация на данный момент находится под контролем, преступник не угрожает сотрудникам "Укрпочты", все они находятся в одном помещении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в  Харькове в результате ДТП погибли трое человек.

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