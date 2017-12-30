В Донецкой области загорелся жилой дом

Инцидент произошел по улице Киприна на пятом этаже 9-этажного дома. В ходе операции по ликвидации пожара было задействовано 19 спасателей и четыре единицы специальной техники. Пожар был ликвидирован около семи утра. В результате от удушения дымом пострадало два пожилых человека 1940 и 1939 годов рождения. На данный момент причина и ущерб пожара устанавливаются специалистами. Вероятно, возгорание могло возникнуть из-зи неисправности в электрощитовой квартиры.

Ранее в Хмельницкой области произошел похожий случай, в многоквартирном доме загорелась квартира, пострадало три человека. Работникам ГСЧС на ликвидацию пожара потребовалось более часа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мариуполе сгорел склад стеклотары, погибли два человека.