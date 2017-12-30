18:40 30.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ предотвратила очередную хакерскую атаку

Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку. 

СБУ предотвратила очередную хакерскую атаку

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что хакерская атака шла со стороны Российской Федерации и направлена была на взлом почтовых ящиков для блокировки работы государственных ведомств. После того как был установлен источник распространения вируса реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. Сотрудники украинских служб безопасности установили, что российские хакеры использовали программы "DarkTrack" и "PSCrypt" для организации массовой фишинговой рассылки на почтовые ящики сотрудников государственных органов.

В течении осени удалось предотвратить три масштабных атаки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере  кибербезопасности.

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