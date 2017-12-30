23:00 30.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла уголовное производство по делу нападения на "Укрпочту" в Харькове

По факту захвата заложников в почтовом отделении Харькова Нацполиция уже инициировала открытие уголовного производства. Об этом передает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция открыла уголовное производство по делу нападения на

Так, прокуратура города обвиняет преступника по части 2 ст. 147, что наказуемо 15 годами лишения свободы в колонии строгого режима. На месте происшествия сейчас сосредоточены десятки патрульных, спецподразделение КОРД, взрывотехники, саперные отряды, а также сотрудники скорой помощи, пожарные и спасатели. Мотивы захвата помещение "Укрпочты" злоумышленник так и не назвал, однако он утверждает, что к его телу прикреплен детонатор.

Правоохранителям уже удалось договориться с преступников об освобождении двоих детей и трех сотрудников почты. На данный момент мужчина забаррикадировался в помещении "Укрпочты".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников " Укрпочты".

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