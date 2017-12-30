На Хмельниччине произошла авария

По предварительной информации, водитель на иномарке Опель врезался в ВАЗ 2106. В результате инцидента шесть человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, двое людей сейчас находятся в реанимационном отделении. Шофер иномарки погиб на месте, спасателям пришлось применить специальный деблокиратор для извлечения тела из плена автомобильного металла. Также на место ДТП прибыла бригада пожарных, которая предотвратила возгорание автомобиля Опель.

На данный момент на место происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хмельницкой области около поселка Мокиевцы Шепетовского района иномарка слетела с основного дорожного пути.