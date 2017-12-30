Из Восточной Гуты вывезли 29 больных в критическом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.

По информации ведомства, в Дамаск из Восточной Гуты было вывезено 85 человек. В свою очередь это 29 пациентов в критическом состоянии с семьями. Безопасность гуманитарной эвакуации обеспечивала российская военная полиция.

Вообщем, это позитивный шаг, который проложит путь для дальнейших эвакуаций. Кроме того, проведённая операция была осуществлена при активном содействии офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон.

Стоит добавить, что Восточная Гута входит в зону деэскалации. Кроме России гарантами перемирия там выступают также Иран и Турция.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация совсем недавно сообщила о начале вывода своих войск с территории Сирии. Первым на родину вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродром дислокации в Ивановской области.