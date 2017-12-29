Во Львовской области легковое авто врезалось в микроавтобус - ФОТО

Во Львовской области водитель легковокого автомобиля не учел дорожные условия, после чего врезалась в микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель одного из транспортных средств.
Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области в Facebook.
Как отмечается, аварии случилась на автодороге Киев - Чоп возле села Подборцы, Пустомытовского района. По словам сотрудников правоохранительных органов, произошло столкновение автомобиля "Мерседес Вито", которым управлял 57-летний житель Жовковского района, с автомобилем "Шкода Супер Б" за рулем которого находился 59-летний житель города Тернополь.
К сожалению, от полученных травм водитель "Шкоды" скончался на месте происшествия.
Также сообщается, что водителя второго авто госпитализировали с вывихом и переломом. По факту ДТП открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошла масштабная авария, после столкновения машина загорелась.