16:17 29.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области легковое авто врезалось в микроавтобус - ФОТО

Во Львовской области водитель легковокого автомобиля не учел дорожные условия, после чего врезалась в микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель одного из транспортных средств.

Во Львовской области легковое авто врезалось в микроавтобус - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области в Facebook.

Как отмечается, аварии случилась на автодороге Киев - Чоп возле села Подборцы, Пустомытовского района. По словам сотрудников правоохранительных органов, произошло столкновение автомобиля "Мерседес Вито", которым управлял 57-летний житель Жовковского района, с автомобилем "Шкода Супер Б" за рулем которого находился 59-летний житель города Тернополь.

К сожалению, от полученных травм водитель "Шкоды" скончался на месте происшествия.

Также сообщается, что водителя второго авто госпитализировали с вывихом и переломом. По факту ДТП открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошла масштабная авария, после столкновения машина загорелась.

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