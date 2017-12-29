В одном из столичных дворов нашли мертвого мужчину - ФОТО

В Киеве в пятницу, 29 декабря, в одном из дворов по улице Жилянской обнаружили тело умершего мужчины. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua в Facebook.
По информации издания, мужчина выглядит не более чем на 30 лет.
По словам жителей дома, он был прилично одет и не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика.
Предполагается, что у погибшего мог случиться сердечный приступ, однако действительную причину смерти предстоит установить экспертам, которые прибыли на место инцидента.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вместном ручье села Поляница Ивано-Франковской области в районе горы Хомяк спасатели обнаружили тело туриста. Мужчина накануне заблудился в горах.