15:26 29.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из столичных дворов нашли мертвого мужчину - ФОТО

В Киеве в пятницу, 29 декабря, в одном из дворов по улице Жилянской обнаружили тело умершего мужчины. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua в Facebook.

В одном из столичных дворов нашли мертвого мужчину - ФОТО

По информации издания, мужчина выглядит не более чем на 30 лет.

По словам жителей дома, он был прилично одет и не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика.

Предполагается, что у погибшего мог случиться сердечный приступ, однако действительную причину смерти предстоит установить экспертам, которые прибыли на место инцидента.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вместном ручье села Поляница Ивано-Франковской области в районе горы Хомяк спасатели обнаружили тело туриста. Мужчина накануне заблудился в горах. 

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