22:32 29.12.2017 | Происшествия | Новости
100183081:roman

В Колумбии взорвался ночной клуб

В Колумбии неизвестный совершил теракт в ночном клубе Бора-Бора. Об этом передает Associated Press.

В Колумбии взорвался ночной клуб

Взрыв прогремел в городе Каукасия на севере страны. Так, некий мужчина на мотоцикле бросил гранату внутрь клуба, а затем скрылся в неизвестном направлении. В момент взрыва в ночном клубе находилось 70 человек. В результате инцидента пострадало три женщины, их госпитализировали, остальные жертвы получили незначительные травмы. В клубе повылетали стекла, система электроэнергии была полностью выведена из строя, серьезно повреждены две стены клуба. 

Правоохранители города не исключают намеренную версию теракта или мести со стороны бизнес-конкурентов клуба. Полиция арестовала мужчину и женщину по подозрению в нападении, самого мотоциклиста поймать не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка.

Поделиться
Читайте также:
 
В 2017 году общий фонд госбюджета составил на 140,2 млрд грн больше, чем в прошлом Мэттис пообещал не выпускать КНДР из поля зрения Боевики продолжают нарушать рождественское перемирие Трасса Одесса-Рени заработает в 2018 году, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив