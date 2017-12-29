В Колумбии взорвался ночной клуб

Взрыв прогремел в городе Каукасия на севере страны. Так, некий мужчина на мотоцикле бросил гранату внутрь клуба, а затем скрылся в неизвестном направлении. В момент взрыва в ночном клубе находилось 70 человек. В результате инцидента пострадало три женщины, их госпитализировали, остальные жертвы получили незначительные травмы. В клубе повылетали стекла, система электроэнергии была полностью выведена из строя, серьезно повреждены две стены клуба.

Правоохранители города не исключают намеренную версию теракта или мести со стороны бизнес-конкурентов клуба. Полиция арестовала мужчину и женщину по подозрению в нападении, самого мотоциклиста поймать не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка.