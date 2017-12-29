В Киеве задержан валютный аферист

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Сообщается, что схема обмана состояла из двух этапов. Несовершеннолетний уроженец Черниговской области размещал объявление в интернете, где предлагал доверчивым украинцам провести обмен крупной суммы валют. Затем в дело вступала женщина, которая снимала специальное помещение с запасным выходом. После получения определенной суммы валют парень быстро ретировался через "черный вход" вместе с деньгами. Группировка состояла из трех человек.

В результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс гривен. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд сейчас избирает меру пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве полиция задержала группу мошенников, которые пытались завладеть 25 тыс долларов.