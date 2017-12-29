Под Львовом поезд врезался в машину "скорой помощи" - ФОТО

В результате аварии пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде в селе Давидов.

По неизвестным пока причинам дизель-поезд сообщением Львов-Ходоров врезался в карету скорой помощи. На момент аварии в машине находилось четверо человек. Трое из них получили телесные повреждения.

Скорая помощь увезла двоих из них в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии сегодня фура с украинскими номерами протаранила полицейскую машину. В результате аварии погибла женщина офицер. Пострадали также еще двое полицейский.