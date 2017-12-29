Ограбление на Сумщине: бизнесмена избили монтировкой

Такие данные при помощи Facebook передает Отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области. Сообщение поступило на линию "102" о разбойном нападении - от самого потерпевшего.

62-летний житель Лебединского района поведал, что трое ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя отдать им деньги - сказано в сообщении. Работники полиции, прибывшие на место, опросили пострадавших. Оказалось, что злоумышленники ворвались в дом предпринимателя. Телесные повреждения наносили людям ногами и монтировкой, требуя деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тыс. грн и скрылись.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали серийного убийцу.