19:19 29.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183068:mysnichenko

Ограбление на Сумщине: бизнесмена избили монтировкой

На Сумщине полиция задержала сразу трех мужчин, совершивших разбойное нападение на семью бизнесмена. 

Ограбление на Сумщине: бизнесмена избили монтировкой

Такие данные при помощи Facebook передает Отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области. Сообщение поступило на линию "102" о разбойном нападении - от самого потерпевшего.

62-летний житель Лебединского района поведал, что трое ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя отдать им деньги - сказано в сообщении. Работники полиции, прибывшие на место, опросили пострадавших. Оказалось, что злоумышленники ворвались в дом предпринимателя. Телесные повреждения наносили людям ногами и монтировкой, требуя деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тыс. грн и скрылись.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали серийного убийцу.

Поделиться
Читайте также:
 
Обмен пленными: некоторые подозреваются в дезертирстве В столице задержан серийный убийца Поддержка Украины Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив