Неизвестный обстрелял церковь в Египте

Об этом сообщает издание Іndependent.

По предварительной информации, боевик обстрелял коптскую христианскую церковь.

На место происшествия мгновенно приехала полиция. Правоохранители пытались задержать злоумышленника. Но боевик был убит в перестрелке с полицией.

На данный момент в районе инцидента усилены меры безопасности. Информации о погибших или раненых пока не поступало.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Москве на кондитерской фабрике "Меньшевик" стреляли. В результате инцидента один человек погиб. Еще три человека получили ранения. По предварительным данным, стрельбу на фабрике устроил ее бывший собственник. При этом в полиции заверили, что злоумышленник несколько человек удерживает в заложниках в здании фабрики.