17:37 28.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во львовском "Охматдете" женщина упала в шахту лифта

Сегодня – 28 декабря - во Львове, в больнице под названием "Охматдет" погибла женщина.

Во львовском

Так, женщина свалилась в шахту лифта больницы. Об этом передали в пресс-службе Нацполиции во Львовской области. Согласно сообщению – правоохранители недавно получили сообщение о том, что в больнице умерла женщина по итгам падения в шахту лифта. Вскоре на месте инцидента начала работать следственно-оперативная группа, личность погибшей устанавливается - сообщили в полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице оборвался лифт жилого дома. В момент инцидента в лифте находились женщина и ребенок. Во время падения сработал механизм защиты и лифт затормозил на уровне шестого этажа. Люди остались живы.

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