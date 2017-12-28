Во львовском "Охматдете" женщина упала в шахту лифта

Так, женщина свалилась в шахту лифта больницы. Об этом передали в пресс-службе Нацполиции во Львовской области. Согласно сообщению – правоохранители недавно получили сообщение о том, что в больнице умерла женщина по итгам падения в шахту лифта. Вскоре на месте инцидента начала работать следственно-оперативная группа, личность погибшей устанавливается - сообщили в полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице оборвался лифт жилого дома. В момент инцидента в лифте находились женщина и ребенок. Во время падения сработал механизм защиты и лифт затормозил на уровне шестого этажа. Люди остались живы.