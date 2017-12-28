Во Львове на рождественском ярмарке загорелся киоск - ВИДЕО

На городской рождественской ярмарке загорелся деревянный домик, в котором готовили горячие напитки. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области, сообщение о возгорании поступило около девяти часов утра.

До прибытия спасателей огонь пытались потушить огнетушителями работники муниципальной стражи. Спасателям удалось уже через час ликвидировать пожар, однако огонь успел уничтожить продукты питания и оборудование на площади девяти квадратных метров. Повреждены также стены на площади 14 квадратных метров

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мариуполе Донецкой области произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате инцидента погибли два человека.