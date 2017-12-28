15:49 28.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Чоп водитель врезался в патрульный автомобиль

В среду вечером, 27 декабря, на трассе Киев-Чоп водитель транспортного средства Volkswagen Passat не учел дорожные условия, в результате чего наехал на патрульный автомобиль. На этот раз обошлось без жертв во время ДТП.

На трассе Киев-Чоп водитель врезался в патрульный автомобиль

Об этом сообщает патрульная полиция Львова на странице в Facebook.

По словам правоохранителей, они еще задолго до аварии заметили автомобиль Volkswagen Passat, который совершил обгон на перекрестке. Водителю дали указание остановиться, но он попытался скрыться и ему даже удалось оторваться от преследования.

В свою очередь нарушитель аварии не стал останавливатся, после чего на быстро поехал в колонну из автомобилей. При этом экипаж патрульных стал преследовать виновника ДТП и догнал, после чего сразу совершил разворот. В результате водитель выехал на встречную полосу вблизи населенного пункта Дидилов и столкнулся с патрульным автомобилем.

"Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Позже к нему приехал адвокат",  - подчеркнули полицейсике.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства дорожно транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля.

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