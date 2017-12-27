13:15 27.12.2017 | Происшествия | Новости
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В США треснувший аквариум затопил ресторан

В штате Техас, а именно в ресторане вьетнамской кухни в Хьюстоне произошел курьезный случай с аквариумом. Так, по неизвестным причанам неожиданно для всех треснул большой бассейн для рыбок, в результате чего ресторан частично затопило.

В США треснувший аквариум затопил ресторан

Соответствующие видео появилось в соцсети Facebook, которое выложила одна из посетительниц заведения - Венди Янг. Девушка утверждает, что после случившегося, сотрудники ресторана сразу же начали убираться, в то же время продолжать обслуживать клиентов.

Как видно на кадрах, официанты боролись с потопом с помощью контейнеров для мусора. Однако объема контейнеров не хватало. Также Янг отметила, живших в аквариуме рыб ловили с помощью сеток, но спасти удалось не всех.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе Киева в результате сильного дождя  затопило улицу Фанерную. Движение по улице парализовано, коммунальные службы приступили к откачиванию воды.

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  • Вот этот аквариум с акулами был установлен в китайском торговом центре Dongfang всего 2 года назад. Аквариум стал городской достопримечательностью, ежедневно в нём плавал дайвер и кормил акул. Общий вес сооружения был боле 34 тонн, а толщина стекла чуть больше 25 сантиметром. Однако недавно, без видимых причин, до людей донёсся жуткий треск, стекло лопнуло и куски толстенного стекла вместе с акулами полетели прямо в толпу. Пострадало 56 человек, из низ 6 находятся в критическом состоянии. Погибло так же семь акул, вся мелкая рыба и несколько черепах.
 
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