В США треснувший аквариум затопил ресторан

Соответствующие видео появилось в соцсети Facebook, которое выложила одна из посетительниц заведения - Венди Янг. Девушка утверждает, что после случившегося, сотрудники ресторана сразу же начали убираться, в то же время продолжать обслуживать клиентов.

Как видно на кадрах, официанты боролись с потопом с помощью контейнеров для мусора. Однако объема контейнеров не хватало. Также Янг отметила, живших в аквариуме рыб ловили с помощью сеток, но спасти удалось не всех.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе Киева в результате сильного дождя затопило улицу Фанерную. Движение по улице парализовано, коммунальные службы приступили к откачиванию воды.