18:22 27.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе девочка сломала позвоночник в развлекательном комплексе

Правоохранители города Одесса проводят проверку по факту травмирования ребенка в местном развлекательном комплексе. 

В Одессе девочка сломала позвоночник в развлекательном комплексе

Об этом передали в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области. Известно, что после выезда на место событий выяснилось, что 9-летняя девочка упала с батута в развлекательном комплексе.

Предварительно стало известно, что по итогам падения девочка получила травму в виде перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован – сказано также в сообщении. По факту сведения внесены в реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК страны. Продолжается расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в столице водитель на авто сбил трехлетнюю девочку.

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