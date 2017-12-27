В Одессе девочка сломала позвоночник в развлекательном комплексе

Об этом передали в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области. Известно, что после выезда на место событий выяснилось, что 9-летняя девочка упала с батута в развлекательном комплексе.

Предварительно стало известно, что по итогам падения девочка получила травму в виде перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован – сказано также в сообщении. По факту сведения внесены в реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК страны. Продолжается расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в столице водитель на авто сбил трехлетнюю девочку.