12:59 27.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Москве на кондитерской стреляли, есть погибший - ФОТО, ВИДЕО

В Москве на кондитерской фабрике "Меньшевик" стреляли.

В Москве на кондитерской стреляли, есть погибший - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента один человек погиб. Еще три человека получили ранения.

Как сообщает "ИТАР-ТАСС", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел на Иловайской улице.

По предварительным данным, стрельбу на фабрике устроил ее бывший собственник. При этом в полиции заверили, что злоумышленник несколько человек удерживает в заложниках в здании фабрики.

В правоохранительных органах также сообщили, что в настоящее время территория кондитерской фабрики оцеплена после стрельбы. На место предполагаемого захвата заложников направлены подразделения СОБР и ОМОН, однако зайти на территорию фабрики они пока не могут и установить связь с открывшим стрельбу так не удается. Требований от него пока также не поступало.

Вместе с тем источник рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу открыл бывший директор предприятия Илья Аверьянов. В среду утром, 27 декабря, он вступил в словесный конфликт с нынешним руководством после чего достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Луизиана на территории Государственного университета Грамблинга произошла стрельба, в результате чего погибло два человека. В момент пришествия виновник перестрелки смог скрыться от сотрудников полиции.

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