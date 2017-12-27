14:30 27.12.2017 | Происшествия | Новости
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На реке в немецком городе круизный лайнер врезался в мост

В Германии на реке Рейн в Дуйсбурге огромнейший круизный лайнер Swiss Crystal врезался в опору автодорожного моста, в результате чего пострадали не менее 27 человек.

На реке в немецком городе круизный лайнер врезался в мост

Об этом происшествии сообщает издание Bild.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 декабря, а в результате аварии пострадали не менее 27 человек, из которых пятеро получили тяжелые травмы.

Всего на борту лайнера находились 129 человек. По предварительным данным, через час после аварии пассажирам предоставили новое судно.

Swiss Crystal отбуксировали, его носовая часть сильно повреждена. Движение по мосту временно перекрывали, немецкие правоохранители выясняют причины инцидента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского район столкнулись три автомобиля.Так, виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу.

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