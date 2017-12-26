16:49 26.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове возле стадиона Украина сгорели две машины - ФОТО

Во Львове произошел сильнейший пожар на автостоянке стадиона "Украина", в результате которого сгорели две иномарки, еще одна повреждена.

Во Львове возле стадиона Украина сгорели две машины - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается, к спасателям поступила информация о пожаре на территории автостоянки на ул. Липовая Аллея, 5 около 4 часов ночи. Так, благодаря профессиональным действиям пожарных масштабный пожар удалось ликвидировать и предотвратить сгорание 30 автомобилей.

"Пожар ликвидирован в 4.18", - говорится в сообщении.

В свою очередь сотрудники ГСЧС подчеркнули, что огонь полностью уничтожил автомобили Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter и автоприцеп, а также повредил автомобиль Renault Master.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возгорания

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно горели два автомобиля. Сведения по факту повреждения авто путем поджога внесены в реестр досудебных расследований - по части 2 статьи 194 УК страны.

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