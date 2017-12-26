В Ужгороде иномарка въехала в торговый ряд на рынке, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Белинского.

Уже на месте правоохранители установили, что водитель иномарки с польскими номерами не справился с управлением. Поэтому его Mercedes въехала в одну из торговых точек.

От удара незначительные телесные повреждения получили 70 лет, 61 год и 50 лет пешеходы. Скорая помощь увезла их в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Казани водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. В результате его машина врезалась в мечеть. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших.