12:55 26.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе произошел пожар в жилом доме, есть жертвы - ФОТО

В Мариуполе Донецкой области произошел пожар в одноэтажном жилом доме, вследствие чего погибли два человека.

В Мариуполе произошел пожар в жилом доме, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда получив сообщение о возгорании, сразу же выехали по указанному адресу. Так, прибыв на место ЧП выяснилось, что горение происходит в одноэтажном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.

В ведомстве также говорится, что работникам ГСЧС на ликвидацию пожара потребовалось более часа. К тушению привлекалось 13 человек личного состава и три единицы техники.

В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в полтавском городе Лубны в результате пожара погиб мужчина.Огнем также повреждено бытовые приборы, мебель, домашнее имущество.

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