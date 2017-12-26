В Киевской области чиновники расстреляли лебедей - ФОТО

По информации ведомства, убийцами птиц оказался чиновник, председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Адамов, а также еще один егерь Петр Волошин.

В данный момент против чиновников правоохранители открыли уголовное производство.

"Стрелял: председатель реквизиционный комиссии областного УОР Адамов Андрей Иванович. Егерь: Волошин Петр Викторович", - говорится в сообщении.

В то же время пользователи соцсетей не стали скрывать своих емоций и начали комментировать ситуацию:

"Коленные чашечки простреливать мразям, чтоб остаток жизни в колясках ездили".

"Ублюдки! Что им сделали эти красивейшие создания? Избить, чтоб калеками остались на всю жизнь, хотя и так калеки на голову!".

"Неизлечимое общество ублюдков, вседозволенность, ненаказуемость элитных подонков. И это только один из случаев, который стал известен, а сколько делается втихаря... Горите в аду за такое".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пленарном заседании КГГА утвердили программу контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных гуманными методами, соответственно которой в Киеве будет создан городской Центр защиты животных европейского образца и пункты временного содержания домашних любимцев.