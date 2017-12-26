22:15 26.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии украинки попали в аварию, одна из них погибла

В индийском городе Матхуре во вторник, 26 декабря, в аварию попали две граждански Украины.

В Индии украинки попали в аварию, одна из них погибла

В результате происшествия одна из них погибла. Вторая получили травмы.

Как сообщил в эфире одного из украинских телеканалов официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, дорожно-транспортное происшествие произошло на пути в Кампур-Дели. Пострадавшая сейчас находится в больнице города Матхура, - сообщил Кирилич, добавив, что состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

Местная полиция открыла уголовное дело и на данный момент определяет обстоятельства ДТП.

Кроме того, Кирилич сообщил, что сейчас идет подготовка документов о смерти погибшей украинки, которые необходимы для перевозки ее тела в Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде во вторник, 26 декабря, Mercedes въехал в один из торговых рядом местного рынка. В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Белинского.

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