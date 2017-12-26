Украинцев нет среди пострадавших в результате въезда автобуса в подземный переход в Москве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Граждан Украины нет среди пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход", – сказано в сообщении.

Напомним, в столице России пассажирский автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря 2017 года. Сообщалось об около десяти пострадавших и 5 погибших. Два человека были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на видео с места происшествия, опубликованного российскими СМИ, видно как автобус в Москве на большой скорости съехал по лестнице в подземный переход.