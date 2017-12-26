11:26 26.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине горела церковь

Пожар возник в церкви в Винницкой области, и его возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности.

На Виннитчине горела церковь

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Данные о том, что горит местная церковь, поступило от жителя с. Уладовское Калиновского района области 25-го декабря в 21:30.

Спасатели ГСЧС на месте установили, что на площади около 180 кв. м горит крыша здания, переоборудованного под церковь. В 22:19 огонь был локализован, в 22:56 – вообще ликвидирован. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации системы печного отопления.

Как сообщал УРА-Информ, в стране за прошлую неделю при пожарах погибло 46 украинцев.

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