На Полтавщине прогремел взрыв

В с. Подол Полтавской области произошел взрыв, предварительно, возле одного из легковых авто. Об этом передает пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook.

Сегодня утром, 26-го декабря 2017 года, к правоохранителям поступило сообщение о том, что в селе Подол произошел взрыв. Согласно данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа райотделения полиции и взрывотехники, устанавливаются все обстоятельства. Предварительно - взрыв произошел около одного из легковых автомобилей.

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