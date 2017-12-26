16:25 26.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине прогремел взрыв

Предварительно взрыв на Полтавщине произошел возле одного из легковых авто.

На Полтавщине прогремел взрыв

В с. Подол Полтавской области произошел взрыв, предварительно, возле одного из легковых авто. Об этом передает пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook.

Сегодня утром, 26-го декабря 2017 года, к правоохранителям поступило сообщение о том, что в селе Подол произошел взрыв. Согласно данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа райотделения полиции и взрывотехники, устанавливаются все обстоятельства. Предварительно - взрыв произошел около одного из легковых автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области горела церковь.

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