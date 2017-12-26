Грузия проводит масштабную операцию против подозреваемых в связях с ИГИЛ

Так, уже есть результаты работы, в ходе операции один человек ранен и трое подозреваемых задержаны в Панкисском ущелье с преимущественно чеченским населением.

Задержанных подозревают в связях с ИГИЛ.

Отмечается, что в 4 часа утра около 60 бойцов части спецназначения Министерства внутренних дел одновременно окружили несколько домов, затем вошли внутрь и начали проводить обыск.

Боец Тамерлан Мачаликашвили, попытавшийся оказать сопротивление, был ранен. Так, эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе сообщила, что задержанных подозревают в оказании помощи полевому командиру ИГИЛ Ахмеду Чатаеву, который был убит в ходе недавней спецоперации в Тбилиси.

По ее информации, "помощь" выражалась в том, что подозреваемые снабдили группировку Чатаева большим количеством оружия и боеприпасов - достаточным для ведения многочасового боя в грузинской столице.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что окончательная победа на "Исламским государством" еще далека от действительности.