Грузия проводит масштабную операцию против подозреваемых в связях с ИГИЛ

Правительство Грузии дало разрешение на проведение операции против подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство". Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, уже есть результаты работы, в ходе операции один человек ранен и трое подозреваемых задержаны в Панкисском ущелье с преимущественно чеченским населением.
Задержанных подозревают в связях с ИГИЛ.
Отмечается, что в 4 часа утра около 60 бойцов части спецназначения Министерства внутренних дел одновременно окружили несколько домов, затем вошли внутрь и начали проводить обыск.
Боец Тамерлан Мачаликашвили, попытавшийся оказать сопротивление, был ранен. Так, эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе сообщила, что задержанных подозревают в оказании помощи полевому командиру ИГИЛ Ахмеду Чатаеву, который был убит в ходе недавней спецоперации в Тбилиси.
По ее информации, "помощь" выражалась в том, что подозреваемые снабдили группировку Чатаева большим количеством оружия и боеприпасов - достаточным для ведения многочасового боя в грузинской столице.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что окончательная победа на "Исламским государством" еще далека от действительности.