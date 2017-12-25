18:55 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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Во Вьетнаме из-за смертоносного тайфуна эвакуируют миллион человек - ВИДЕО

В Национальном комитете по вопросам ликвидации последствий говорится о том, что в Вьетнаме около миллиона человек эвакуируют из-за прохождения в этом районе тайфуна "Тембин". В данный момент из низменных районов вывезли уже по меньшей мере 70 тысяч человек.

Во Вьетнаме из-за смертоносного тайфуна эвакуируют миллион человек - ВИДЕО

Об этом передает BBC Украина.

Как отмечается, тайфун, который пришел с Южно-Китайского моря, уже стал причиной гибели 230 человек, еще 100 находятся в розыске. На Филиппинах 75 тысяч человек остались без крова. А на острове Минданао (Филиппины) разрушены или заблокированы из-за оползней грунта дороги и мосты.

Также власти Вьетнама дали четко понять, что если ситуация ухудшиться, то в стране будут закрывать нефтяные вышки. Таким образом, рыболовецким лодкам запретять выходить в море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате действия тайфуна река Меконг выйдет из берегов, а уровень воды поднимается на полтора метра.

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