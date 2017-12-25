В Нигерии в аварии погибли 11 подружек невесты

В результате аварии погибли 11 молодых девушек. При этом все они были подружками невесты и сопровождали свадебный кортеж.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на дорожную полицию, авария произошла на северо-западе Нигерии. После местной свадьбы в городе Кано девушки сопровождали молодых домой. Водитель транспортного средства потерял управление и въехал в опору.

От сильного удара машину разорвало на две части. В результате этого восемь женщин погибли на месте происшествия, еще трое умерли в больнице.

Сейчас в больнице находятся еще три женщины, а также один мужчина - водитель.

Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку от словацкого города Кошице в аварию попал автобус с туристами. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы. Как сообщает ТASR, в автобусе находились украинцы.