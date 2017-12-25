В Мексике подорвался грузовик с фейерверками

Так, транспорт двигался в канун Рождественской ночи по дороге между городами Патскуаро и Уруапан. Водитель пытался обогнать впереди идущий автомобиль, но угодил на обочину и врезался в дерево. Грузовик загорелся так быстро, что пассажиры и шофер не успели самостоятельно выбраться и сгорели заживо вместе с салютами. Погибло четыре человека. На место происшествия прибыли спасатели и бригада пожарных. Огонь и взрывы пиротехники ликвидировали несколько часов.

Примечательно, что взрывы пиротехники с летальным исходом для находящихся рядом людей не редки в Мексике, ведь в стране практически каждый месяц проходят карнавалы и мероприятия, на которых используется пиротехника, салюты и петарды. О правилах безопасности в разгар праздника люди обычно забывают.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в мексиканском штате Кинтана-Роо потерпел крушение небольшой самолет с пятью людьми на борту.