03:00 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае на ТЭС прогремел взрыв, погибли пять человек

В Китае в воскресенье, 24 декабря, произошел разрыв.

В Китае на ТЭС прогремел взрыв, погибли пять человек

На тепловой электростанции взорвался паропровод. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает агентство Xinhua, по информации местных властей, происшествие произошло в городе Цзясин провинции Чжэцзян на востоке страны. Тут около двух часов дня прогремел взрыв в котельной.

В результате аварии девять сотрудников ТЭС получили ранения. При этом четыре из них скончались в больнице практически сразу. Чуть позже умер еще один пострадавший.

На данный момент проводится расследование для установления причин взрыва на ТЭС в КНР.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в воскресенье, 24 декабря, потерпел крушение двухмоторный самолет. В результате происшествия четыре человека погибли. Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в аэропорту Бартау.

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