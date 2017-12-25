15:49 25.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове заминировали автомобиль полицейского чиновника, - ФОТО

В центре Харькове неизвестные заминировали автомобиль чиновника Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

В Харькове заминировали автомобиль полицейского чиновника, - ФОТО

Инцидент произошел на улице Культуры около девяти утра. По прибытии не место происшествия правоохранители и саперная группа установили, что транспорт взорвался в результате прикрепленных к нему заранее предметов. Сама взрывчатка была активирована с помощью специального контроллера. Как выяснилось, взорван был автомобиль начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. На данный момент на место взрыва работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства детонации.

В полиции уверены, что подрыв автомобиля может быть связан с профессиональной деятельностью Черемухина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове на улице Отакара Яроша около трех часов дня взорвался автомобиль

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