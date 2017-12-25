20:30 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Казани автобус врезался в мечеть - ФОТО

В Казани водитель пссажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил наезд в мечеть. На этот раз обошлось жертв и пострадавших.

В Казани автобус врезался в мечеть - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД Казани.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло на остановке "Колхозный рынок" на улице Габдуллы Тукая. 

По словам очевидцев инцидента, автобус якобы следовал по маршруту №68. В то же время в паблике ВКазани один пользователь отметил, что он многократно сталкивалась с тем, что водители находились в состоянии наркотического опьянения, из-за этого ему даже пришлось отказаться от поездок на данном маршруте. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате инцидента автомобили получили сильные механические повреждения.

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