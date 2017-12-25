19:52 25.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Карпатах насмерть замерз 19-летний предприниматель

В Карпатских горах неожиданно для всех погиб 19-летний турист. Позже стало известно, что смерть парня наступила от переохлаждения.

В Карпатах насмерть замерз 19-летний предприниматель

Об этом поведала пресс-секретарь Национальной полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Согласно ее словам, погибший пропал 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк.

"Он решил самостоятельно подняться на вершину горы, высота которой составляет 1542 метра, в темное время суток. Выяснилось, что парень замерз насмерть", - отметила Белдик.

В данный момент тело парня уже опознала родня, тем самым, подтвердив его личность. В частности, 19-летней турист оказался предпринимателем из Ивано-Франковска 1998 года рождения.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство.

Кстати, гора Хомяк расположена в юго-восточной части Украинских Карпат. Она является одной из самых популярных маршрутов среди туристов, несмотря на то, что территория вблизи горы считается лавиноопасным участком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате поломки горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около 200 лыжников.

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