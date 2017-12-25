В Берлине автомобиль протаранил штаб-квартиру политической партии

Как передает издание Bild, при столкновении машина загорелась — в салоне расплавились приборы и обшивка. Водитель авто получил травмы и был госпитализирован.

Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил вестибюль дома имени Вилли Брандта.

В автомобиле 58- летнего мужчины нашли канистры с бензином и бутылки с жидкостью для розжига. Он подозревается в попытке поджога. Хотя сам мужчина говорит что хотел покончить жизнь самоубийством.

В данное время полиция расследует все причины случившегося.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на львовской трассе в селе Холодновидка, водитель грузовика не справился с управлением, протаранил кирпичный забор и врезался в двухэтажный жилой дом. Также на своем пути грузовик задел иномарку.