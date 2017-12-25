13:43 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Альпах на канатной дороге застряли две сотни лыжников

В результате поломки горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около 200 лыжников. Об этом сообщает издание BFMTV.

В Альпах на канатной дороге застряли две сотни лыжников

Отмечается, что инцидент произошел близ горнолыжного курорта в департаменте Изер на юго-востоке Франции на подъемнике, соединяющем станцию Шамрус (1650 метров) и вершину Круа де Шамрус (2250 метров).

По предварительной информации, причиной этого стала техническая неисправность устройства. Так, лыжники, которые находились в кабинках фуникулера оказались заблокированными на большой высоте.

В скором времени к канатной дороге прибыли спасатели. Туристов и местных жителей пришлось спасать с помощью вертолетов гражданской авиации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юго-востоке Франци в Альпах, сошла лавина. В результате инцидента погибли три человека.Спасатели начали искать туристов еще вчера вечером, после того, как его жена одного из них сообщила, что ее муж вовремя не вернулся в отель. В воскресенье утром его тело было обнаружено у подножия горы Дан де Кроль.

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